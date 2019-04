Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 bekannt DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Black Pearl Digital AG: Gesellschaft gibt die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 bekannt 09.04.2019 / 16:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 09.04.2019 - Der Aufsichtsrat der Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) hat in seiner heutigen Sitzung den geprüften Jahresabschluss 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Nach der erfolgten strategischen Neuausrichtung sowie der Durchführung zweier Kapitalmaßnahmen haben sich die Kennzahlen wie folgt entwickelt: Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 291,2 (Vorjahr: TEUR 23,4) abgeschlossen. Der Kassenbestand erhöhte sich deutlich auf TEUR 1.425,1 (Vorjahr: TEUR 186,4). Sowohl das negative Jahresergebnis als auch die nachhaltige Verbesserung der Liquiditätssituation sind der Durchführung zweier Kapitalerhöhungen im Berichtsjahr zu zuordnen. Im Rahmen des Aufbaus des operativen Geschäftes stiegen außerdem die Personalkosten in der Gesellschaft an. Weitere Kosten resultierten aus der Börsennotiz, sowie der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018. Gegen Ende des Geschäftsjahres 2018 konnte erster Umsatz im Dienstleistungsbereich erzielt werden und es wurden bereits einige interessante Beteiligungsmöglichkeiten im Fintech- und Krypto-Technologie-Bereich evaluiert. Der vollständige Jahresabschluss steht auf der Webseite der Gesellschaft unter www.blackpearl.digital zur Verfügung. Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Dienstleistungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf den zukunftsträchtigen Bereich digitaler Transformation in der Finanzdienstleistungsindustrie. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen sowie selbstentwickelter Softwarelösungen im zukunftsträchtigen Umfeld für Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bzw. Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO/STO-Beratung, sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf. 09.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 797819 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797819 09.04.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0252 2019-04-09/16:24