Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Schauspieler Claus Theo Gärtner, der das Abenteuer liebt / Freitag, 12. April 2019, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Im Alltag bleibt man oftmals mit dem Gefühl zurück, dass das Leben vorbeizieht und man den Moment nicht mit allen Sinnen genießt. Vernünftige Menschen gehen sehr maßvoll und diszipliniert durch das Leben, während Abenteurer den Augenblick leben und dabei den Rausch des Lebens spüren. Was die einen als wahres Glück empfinden, wird von anderen kritisch gesehen. Vollgas oder Vernunft, Sekt oder Selters, Risiko oder Routine - werden die Menschen immer mehr zu Spießern? Sind sie im Leben zu vorsichtig? Was macht ein genussvolles Leben aus? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Im Rausch des Lebens" am Freitag, 12. April, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Claus Theo Gärtner liebt das Abenteuer Die Zuschauer kennen Claus Theo Gärtner in seiner Paraderolle als Privatdetektiv Matula, der stets in brenzlige Situationen gerät. Aber auch privat war es noch nie sein Ding, sich im Liegestuhl auszuruhen. Der 75-Jährige ist lieber auf Achse, fährt Autorennen oder mit einem Zwölf-Tonnen-LKW um die halbe Welt: "Damit sind meine Frau und ich hauptsächlich in der Sahara rumgekurvt und oft auch im Wüstensand versackt", so der Schauspieler.



Maximilian Werndl liebte das Risiko beim Basejumping - bis ein Vorfall alles änderte Was bei den meisten Angstschweiß auf die Stirn treibt, hat Maximilian Werndl gelangweilt. Fallschirmspringen wurde für ihn Routine, wie für andere das Fahrradfahren. Der Bauingenieur wollte fliegen wie ein Vogel und stürzte sich in seinem Flügelanzug steile Felswände hinunter. Immer flog in den wenigen Sekunden seiner rund 1300 Absprünge die Todesgefahr mit: "Ich sah viele Freunde sterben, abgeschreckt hat es mich nie." Bis ein Vorfall alles änderte.



Helga Wisser hat ihr Glück als Biobäuerin in der Natur gefunden Auch Helga Wisser ist den ganzen Tag in Action und an der frischen Luft. Im freien Fall auf den Abgrund zurasen - diesen Kick braucht die Schwarzwälder Biobäuerin hingegen nicht für ihr Lebensglück. Sie findet innere Zufriedenheit im Einklang mit der Natur. Statt dem Gefühl von Todesangst, reichen der Selbstversorgerin die kleinen Momente, um das Leben zu spüren: "Meine körperliche Arbeit auf dem Hof und die Versorgung unserer Tiere füllen mich voll und ganz aus."



Danny Wagenfeld lässt als Stammgast eines Swingerclubs seinen Sexfantasien freien Lauf Danny Wagenfeld ist umgeben von lautem Techno-Beat, schrägen Paradiesvögeln und urbanen Nachtgestalten. Der gelernte Koch wohnt über einem Berliner Swingerclub und ist dort Stammgast. Dort lebt er hemmungslos seine sexuellen Fantasien aus - kaum vorstellbar, dass er früher schüchtern und voller Komplexe war: "Dieser Fetisch- und Partyclub ist mein hedonistisches Parallel-Universum."



Myriam von M genießt ihr Leben trotz Krebserkrankung Schnell, intensiv und aufmüpfig - schon als junges Mädchen war Myriam von M stets eine Rebellin und feierte das Leben wie eine einzige Party - bis ihr mit 25 der Krebs einen Strich durch die Rechnung machte. Statt in der Disco war sie nun Dauergast im Krankenhaus und statt Drogencocktails gab es Chemotherapien. Mehrmals kam der Krebs zurück, ausbremsen ließ sich das Tattoo-Modell aber nie: "Das Leben ist so kostbar, ich lebe es jede Sekunde." Ihre Zeit investiert sie in die Aufklärung über Krebs.



Eyyüphan Duy begann im Gefängnis ein neues Leben Prügeleien, Kokainsucht und Knast - als Jugendlicher war Eyyüphan Duy nicht pflegeleicht. Danach folgte die nächste exzessive Phase: Duy wurde Event-Gastronom, arbeitete Tag und Nacht und tauchte in die Luxuswelt der Reichen und Schönen ein: "Ich hatte schnelle Autos, teure Uhren und viele falsche Freunde." - bis ihn ein Herzinfarkt abbremste. Heute ist er Familienvater und hilft Jugendlichen aus prekären Lebenslagen.



Angelika Kallwass ist als Psychologin tätig Sei es der Erfolgsrausch, der Adrenalinkick im Extremsport oder die Gier nach hemmungslosem Sex - Angelika Kallwass kennt die Gründe für die ständig neue Suche nach Nervenkitzel und Extremen: "Viele haben einen regelrechten Reizhunger, den sie im Alltag nicht mehr stillen können und suchen nach immer neuen Herausforderungen." Ein Ausnahmezustand, der süchtig machen kann, so die Psychologin.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Im Rausch des Lebens" am Freitag, 12. April 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen



