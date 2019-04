Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Gerry Weber wieder. Der Modekonzern befindet sich mitten in der Neupositionierung. Diese soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. In Deutschland schließt der Konzern nun 120 Geschäfte und baut 454 Stellen ab. Bei den Verkäufen steht SAP auf dem zweiten Platz. Die britische HSBC hat die SAP-Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel jedoch auf 110 Euro belassen.