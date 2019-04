Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktie von ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 18 Euro belassen. Zwar bleibe das Geschäftsklima in Deutschland unter Druck, doch die deutlich gesunkenen Bewertungskennziffern für den Medienkonzern spiegelten bereits eine Rezession wider, schrieb Analyst Giasone Salati in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis erscheine nun günstig./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 04:30 / UTC

ISIN DE000PSM7770

AXC0265 2019-04-09/16:51