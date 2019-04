Wien (www.fondscheck.de) - Der DWS Dynamic Opportunities (ISIN DE0009848077/ WKN 984807) hat in der ersten April-Woche die Marke von einer Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen übersprungen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit gehöre der Multi-Asset-Return-Fonds, der von Christoph Schmidt seit Anfang 2013 gemangt werde, nun auch zum "Milliarden-Klub". Das im Jahr 2000 lancierte Portfolio solle Anleger mit einem größeren Risikoappetit ansprechen. Damit ergänze er das Angebot der DWS mit dem für risikoaversere Anleger gedachten DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) und dem DWS Multi Opportunities (ISIN LU0989117667/ WKN DWS12A), der ein ausgewogenes Risikoprofil habe. ...

