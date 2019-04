RM Rheiner Management AG: Feststellung Jahresabschluss 2018, Nachbesserungsrechte DGAP-News: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis RM Rheiner Management AG: Feststellung Jahresabschluss 2018, Nachbesserungsrechte 09.04.2019 / 17:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RM Rheiner Management AG: Feststellung Jahresabschluss 2018, Nachbesserungsvolumen Die RM Rheiner Management AG weist für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 464 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 701 TEUR) ein Ergebnis deutlich unter dem des Vorjahres aus. Der Inventarwert je Aktie (NAV) der RM Rheiner Management AG beträgt per 09.04.2019 etwa 22,00 EUR (31.12.2018: 20,41 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nach-besserungsrechte, auch solche, die entgeltlich erworben wurden, außer Ansatz. Das Gesamtvolumen der von der RM Rheiner Management AG gehaltenen Nachbesserungsrechte ("Nachbesserungsvolumen") beträgt aktuell ca. 12,8 Mio. Euro. Das Nachbesserungsvolumen berechnet die RM Rheiner Management AG aus dem Produkt der Anzahl der Aktien einer Gesellschaft, für welche die RM Rheiner Management AG Nachbesserungsrechte hält, und dem festgesetzten Abfindungspreis im Rahmen einer aktienrechtlichen Strukturmaßnahme (z.B. Squeeze-out, Abschluss eines Beherrschungs-vertrages) für diese Aktien, den die RM Rheiner Management AG in der Regel bereits vereinnahmt hat. Die Höhe des festgesetzten Abfindungspreises ist Basis für eine eventuelle Nachbesserung und wird regelmäßig im Rahmen eines Spruchstellenverfahrens auf ihre Angemessenheit überprüft und ggf. erhöht. Im Falle eines erfolgreichen Spruchverfahrens fließt der RM Rheiner Management AG auf das Nachbesserungsvolumen der betroffenen Aktien ein Prozentsatz des Nachbesserungsvolumens zu, welcher der prozentualen Erhöhung des Abfindungspreises pro Aktie im Spruchverfahren entspricht. Die sechs größten im Nachbesserungsvolumen enthaltenen Positionen sind derzeit: AXA Konzern AG 4,4 Mio. Euro Hypovereinsbank AG 2,2 Mio. Euro Kölnische Rück AG 0,8 Mio. Euro DO Deutsche Office AG 0,8 Mio. Euro Bank Austria Creditanstalt AG 0,6 Mio. Euro Dyckerhoff AG 0,5 Mio. Euro Zum jetzigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden, ob und wann es gegebenenfalls zu Nachbesserungen aus diesen und anderen laufenden Spruchstellenverfahren kommen wird. Die Gesellschaft wird auch in Zukunft in ihrer Halbjahres- und Jahresberichterstattung regelmäßig die wichtigsten Positionen ihres Nachbesserungsrechteportfolios veröffentlichen. Köln, 9. April 2019 Der Vorstand Ansprechpartner bei Rückfragen: Hans Peter Neuroth Mitglied des Vorstands der RM Rheiner Management AG Friesenstrasse 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32- 0 Fax (02 21) 8 20 32- 30 email silvia.schneider@rheiner-management.de web www.rheiner-management.de 09.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RM Rheiner Management AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221-820320 Fax: 0221-82032-30 E-Mail: info@rheiner-management.de Internet: www.rheiner-management.de ISIN: DE0007018707 WKN: 701870 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 797877 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797877 09.04.2019 ISIN DE0007018707 AXC0275 2019-04-09/17:26