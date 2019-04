Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: CNI Nordic 5 AB / Pressmeddelande/Börsmeddelande CNI Nordic 5 AB: CNI Nordic 5 AB investerar i Billogram AB (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-04-09 / 17:15 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-04-09* *CNI Nordic 5 AB investerar i Billogram AB* *CNI Nordic 5 AB har investerat i Billogram AB, ett bolag som tillhandahåller betal- och faktureringslösningar. * Investeringen blir CNI Nordic 5 AB:s sjätte portföljbolagsinvestering. Man blir minoritetsägare i Billogram och investerar cirka 15 mkr, vilket utgör ungefär 6% av bolagets totala portfölj. Billogram är ett fintechbolag som är specialiserade på digitala fakturor och betallösningar. Bolaget grundades i Stockholm 2010 och har Sverige som hemmamarknad. Billogram tillhandahåller verktyg för bland annat fakturadistribution, effektiv kunddokumentation, enkla betallösningar och inkasso. För ytterligare information, kontakta Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB Telefon: 0704442250 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 april 2019 klockan 17:15 Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CVJTRHXOWN [1] Dokument titel: Pressmeddelande CNI Nordic V AB 797869 2019-04-09 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8fef8c15a1c07f03e969a03a429c6098&application_id=797869&site_id=vwd&application_name=news

