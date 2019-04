von Maren Lohrer, Euro am SonntagIch habe eine Rechnung vergessen und erst weit nach der gesetzten Frist bezahlt. Nun habe ich Tage später Post von einer Inkassofirma erhalten. Im Brief steht, dass die Zahlung zu ihnen weitergereicht worden sei, da sie schon beauftragt waren. Diese Firma will nun die Inkassokosten beglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...