Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich vor dem EU-Sondergipfel zu einer möglichen Brexit-Verschiebung zuversichtlich über eine geschlossene Haltung der verbleibenden 27 EU-Staaten geäußert. "Die EU war in diesen Brexit-Verhandlungen immer geschlossen. Das hat dazu geführt, dass wir gute Ergebnisse ausverhandelt haben", sagte Altmaier am Dienstag am Rande einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. "Und ich gehe davon aus, dass diese Geschlossenheit auch in den nächsten Monaten fortbestehen wird."

Die Entscheidung auf dem Gipfel werde sehr davon abhängig sein, welche Gespräche bis dahin geführt würden und welche Erläuterungen die britische Premierministerin Theresa May abgebe, sagte Altmaier. Alle hätten ein Interesse, dass ein ungeordneter Brexit vermieden werde. "Der würde viele 1000 Arbeitsplätze kosten in Großbritannien und sicherlich auch an Deutschland und an Europa nicht spurlos vorübergehen." Aus diesem Grund seien geregelte Vereinbarungen nötig. "Deshalb sollten wir versuchen, eine Lösung zu finden, die die Interessen der EU wahrt, die auch deutsche Interessen wahrt. Die aber am Ende dazu führt, dass dieser Crash vermieden wird."/bk/DP/mis

