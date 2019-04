Feingold Research hat am Montag Lyft klar zum Verkauf empfohlen - hier nachzulesen. Die Aktie kollabiert am Dienstag um minus 5 Prozent. In Sachen Volatilität sollte sie in den nächsten Wochen einer Wirecard nichts nachstehen. Entsprechend reicht auch ein 3er-Hebel völlig aus. Bilanz unseres Turbo-Bears mit WKN CP77CV vom Montag - Empfehlungskurs 1,47 Euro - ...

