Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 10. April 2019 (Woche 15)/09.04.2019



15.15 h: Programmänderung beachten!



15.15 (VPS 15.14) Von Rostlaube bis Traumauto Oldtimersammler im Südwesten Erstsendung: 06.01.2019 in SWR/SR



Donnerstag, 11. April 2019 (Woche 15)/09.04.2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



"Die jungen Jahre der alten Meister" - wie die Staatsgalerie Stuttgart Baselitz, Richter, Polke und Kiefer in einer Ausstellung versammelt.



"Contemporary Muslim Fashions" - wie eine Mode-Ausstellung im Frankfurter "Museum Angewandte Kunst" für Diskussionen sorgt.



"Verdi: Otello" - wie Regisseur und Bühnenbildner Robert Wilson den Opernklassiker bei den Osterfestspielen in Baden-Baden neu inszeniert.



"Durch die Blume" - wie man sich in Heilbronn mit Kunstaktionen auf die Bundesgartenschau vorbereitet.



"Imaginary Europe" - wie sich das neugegründete Europa-Ensemble in seiner Uraufführung am Kammertheater Stuttgart eine humane Utopie vorstellt.



"Kultur-Tipps"



Montag, 22. April 2019 (Woche 17)/09.04.2019



Sendung ist mit VT-Untertitel!



13.45 Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel Auf den Spuren des Wolfes Erstsendung: 28.07.2017 in BR



Rollen und Darsteller:



Pietro____Terrence Hill Kommissar Vincenzo____Enrico Ianniello Silvia____Gaia Bermani Amaral Roccia____Francesco Salvi Huber____Gianmarco Pozzoli Bürgermeister Mosul____Mario Pirovano Chiara____Claudia Gaffuri Giorgio____Gabriele Rossi Marcella____Valentina D'Agustino Claudia____Bettina Giovannini Assunta____Katia Ricciarelli u.a. Musik: Pino Donaggio Schnitt: Lorenzo Fanfani Folge 1/12



Sonntag, 12. Mai 2019 (Woche 20)/09.04.2019



Sendung ist mit VT-Untertitel!



09.15 Der Südwesten in Farbe - Amateurfilme von 1936 - 1944 Folge 1/2



10.00 Der Südwesten in Farbe - Amateurfilme von 1936 - 1944 Folge 2/2



Mittwoch, 22. Mai 2019 (Woche 21)/09.04.2019



22.00 h: Thema beachten!



22.00 "mal ehrlich...sind Frauen wirklich gleichberechtigt?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Freitag, 24. Mai 2019 (Woche 21)/09.04.2019



03.15 h: Thema beachten!



03.15 "mal ehrlich...sind Frauen wirklich gleichberechtigt?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung: 22.05.2019 in SWR/SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2