FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse will den Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen Axioma Inc erwerben. Mit finanzieller Unterstützung durch den Investor General Atlantic will das Frankfurter Unternehmen dann sein gesamtes Indexgeschäft (Stoxx und DAX) mit Axioma zusammenführen, um "ein neues Unternehmen mit starkem Wertschöpfungspotenzial zu schaffen", wie die Deutsche Börse mitteilte.

Eine mit General Atlantic vereinbarte Partnerschaft sehe vor, dass das US-Unternehmen etwa 715 Millionen US-Dollar in das neue Unternehmen investieren und damit einen Anteil von rund 19 Prozent übernehmen werde. Dem liege eine Bewertung von 2,6 Milliarden Euro für das Indexgeschäft der Deutschen Börse sowie 850 Millionen Dollar für den Axioma-Erwerb (bar und schuldenfrei; ca. 820 Millionen Dollar Eigenkapitalwert), der durch das Investment von General Atlantic finanziert werde, zu Grunde. Die Deutsche Börse müsse keine Barmittel aufwenden.

Neben der Deutschen Börse als Mehrheitsgesellschafter und General Atlantic würden sich auch einzelne Mitglieder des Managements von Axioma an dem neuen Unternehmen beteiligen und hierzu rund 105 Millionen Dollar aus ihrem Verkaufserlös reinvestieren.

Der Zusammenschluss werde einen Informationsanbieter für institutionelle Investoren schaffen, der die wachsende Marktnachfrage nach Produkten und Analysen bediene. Das Geschäft von Axioma und Deutscher Börse sei hoch komplementär, hieß es. Das neue Unternehmen soll bis Ende 2021 laufende, annualisierte Vorsteuer-Synergien von rund 30 Millionen Euro erreichen. Geleitet werden soll es vom bisherigen Axioma-CEO Sebastian Ceria.

Die Transaktion hänge von der Freigabe durch die Kartellbehörden sowie sonstigen üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug werde für das dritte Quartal 2019 erwartet.

April 09, 2019 13:06 ET (17:06 GMT)

