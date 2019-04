Die Cannabisbranche hat die Investmentwelt im Sturm erobert und die Aktien der Branche sind 2019 bisher äußerst stark gestiegen. Nachdem der Markt für frei verkäufliches Marihuana in Kanada an der Start ging, übertraf die Nachfrage locker das Angebot. Da sich weitere US-Bundesstaaten mit einer Legalisierung beschäftigen, nimmt die gesamte Branche mehr und mehr Fahrt auf. Fast alle wichtigen Player auf dem Marihuanamarkt produzieren getrocknetes Cannabis zum Rauchen. Aber nicht jeder will Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...