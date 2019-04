LONDON, April 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- StarStone, der globale Spezialversicherer, gibt heute mehrere Aufnahmen in sein globales Leadership-Team bekannt.

Ed Noonan hat sich bereit erklärt, der StarStone Group als Vorsitzender beizutreten.

Dick Sanford tritt als Präsident der StarStone Group bei.

Chris Rash wird zum CEO von StarStone International und zum Deputy Group CEO befördert.

Noonan bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung zu StarStone mit. Zuletzt war er Chairman und CEO der Validus Group und erfüllte diese Funktion von 2005 bis 2018. Unter der Führung von Noonan verzeichnete die Validus Group bedeutenden Erfolg und ein deutliches Wachstum und wurde schließlich 2018 von AIG übernommen. Noonan war von 1997 bis 2002 President und CEO von American Re, nachdem er 1983 in das Unternehmen eingetreten war. Davor war er von 1979 bis 1983 bei Swiss Re tätig. Noonan ist eine anerkannte Führungskraft in der Branche und bringt umfangreiches Know-how in die Position des Vorsitzenden ein.

Sanford, der die Aufsicht über StarStones globale Versicherungs- und Rückversicherungs-Strategie übernimmt, war zuvor Chairman und President von PartnerRe US, Head of P&C North America. Er verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Versicherungsmarkt und begann seine Karriere 1984 als Unfallversicherer bei AIG. Seitdem war er in einer Reihe von leitenden Positionen tätig, unter anderem als Executive Vice President bei der TIG Re/Odyssey America Reinsurance und als Vice President bei der Cologne Reinsurance Company of America. Er wechselte schließlich im Jahr 2000 zu PartnerRe.

Rash, der sich StarStone im August 2018 angeschlossen hat, wird StarStones internationales Geschäft und die operative Strategie auf Konzernebene anführen. Rash hat über 20 Jahre Branchenerfahrung in zahlreichen Finanz- und operativen Führungspositionen, darunter 15 Jahre bei der RSA und als Group CFO bei MS Amlin.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben Enstar und Stone Point den folgenden Kommentar ab: "Die Erfahrung, die Ed und Dick bei StarStone einbringen, ist von großer Bedeutung. Ihre Ernennungen zeigen unsere gemeinsame Investition und unser Engagement dafür, die ehrgeizigen Pläne von StarStone zu verwirklichen, und wir freuen uns sehr, sie in der Group begrüßen zu können."

John Hendrickson, Group Chief Executive Officer von StarStone, fügte hinzu: "Das ist ein Dreh- und Angelpunkt für StarStone. Während wir StarStone neu positionieren, um profitables Wachstum zu erzielen, bringen Ed und Dick eine Fülle von Wissen ein. Ihre jeweiligen Beiträge in Verbindung mit Chris' finanzieller und operativer Expertise sind von unschätzbarem Wert, da wir weiterhin hochprofessionelle, maßgeschneiderte Speziallösungen für unsere einheimischen und weltweiten Kunden bieten wollen."

ÜBER STARSTONE

StarStone ist eine internationale, A-bewertete Versicherungsgruppe mit sechs vollständig in ihrem Besitz befindlichen Versicherungsplattformen, darunter Lloyd's Syndicate 1301. StarStone versichert Unternehmen in den Risikoklassen Immobilien, Spezialitäten und Unfallopfer bei Unternehmungen in London, Kontinentaleuropa und den USA. StarStone befindet sich im Besitz von Enstar Group Limited.

