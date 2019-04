Mannheimer Morgen zur BASF und dem Plastikmüll Überschrift: Stimmung dreht sich Wenn BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller über Plastikabfälle und die Vermüllung der Meere spricht, vermittelt er glaubwürdig, dass ihm das Thema am Herzen liegt. Und das ist auch richtig. Konzerne haben eine Verantwortung dafür, was mit ihren Produkten passiert. Deshalb ist die Allianz gegen Plastikmüll auch der richtige Ansatz - um ein weltweites Problem anzugehen, braucht es internationale Partner. Gleichzeitig ist der Ansatz der Allianz vielversprechend, mit erfahrenen Partnern vor Ort leicht umsetzbare Projekte anzuschieben. Schwierig wird es jedoch, die radikaleren, aber durchaus berechtigten Forderungen von Umweltverbänden zu erfüllen. Das wäre eine kaum vorstellbare Zeitenwende für die BASF. Natürlich spüren Spitzenmanager wie Brudermüller auch, dass es so nicht weitergehen kann. Die Stimmung, die Haltung vieler Menschen, nicht nur in Deutschland, hat sich gedreht. Der Einsatz von Kunststoff wird wegen seiner fürchterlichen Auswirkungen auf die Ozeane immer kritischer gesehen und sogar infrage gestellt. Darauf muss ein Kunststoffproduzent reagieren, um nicht sein ganzes Geschäftsmodell zu gefährden. Mit kreativen, neuen Konzepten, die aber eine realistische Chance auf Erfolg haben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

