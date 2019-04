Halle (ots) - Nun wird die Drohkulisse für den Transatlantikhandel noch vergrößert. Zu möglichen Strafzöllen auf Autos, über die Trump bald entscheiden muss, sollen im Sommer noch zusätzliche Einfuhrabgaben auf Hubschrauber, Flugzeuge, Pecorino-Käse und Ski-Klamotten kommen. Wobei all dies auch der US-Wirtschaft schaden würde. Trump geht aber davon aus, dass die Einbußen für die Europäer noch erheblich schwerer wiegen - zumindest bei den Autos wäre das wohl auch der Fall. Was aus Sicht der US-Regierung günstige Voraussetzungen für einen Deal schafft, aus dem letztlich die US-Firmen als Gewinner hervorgehen sollen.



