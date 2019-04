SRH AlsterResearch AG: micData AG - Secure Digital Workplace als Wachstumstreiber (Rating: Kaufen, Kursziel: EUR 2,00) DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update/Kapitalerhöhung SRH AlsterResearch AG: micData AG - Secure Digital Workplace als Wachstumstreiber (Rating: Kaufen, Kursziel: EUR 2,00) 09.04.2019 / 21:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die mehr als vierjährige Börsenhistorie der Münchner micData war von vielen Enttäuschungen geprägt. Jetzt aber sprechen eine Reihe von Gründen dafür, dass ein neues und erfolgreiches Kapitel für micData-Aktionäre aufgeschlagen werden kann. Mit einem Kapitalschnitt (4:1) und dem Drehen des bilanziellen Eigenkapitals in positives Terrain im abgelaufenen Geschäftsjahr (Schätzung AlsterResearch: TEUR 650) wurde die Basis gelegt, um nun die Gesellschaft zu rekapitalisieren und Wachstumschancen zu nutzen. Ausgehend von aktuell 1,537 Mio. Aktien wird bis zum 11. April 2019 eine Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht (10:6) durchgeführt, womit 922.500 Aktien zu einem Preis von EUR 1,02 emittiert werden sollen. Nicht bezogene Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung an Investoren platziert. Direkt anschließend soll eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 500 TEUR durch die Einbringung von Forderungen des Großaktionärs mic AG sowie die Ausgabe von 400.000 Aktien zu EUR 1,25 vollzogen werden. Nach der erfolgreichen und vollständigen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen beliefe sich das Grundkapital auf EUR 2,86 Mio., das bilanzielle Eigenkapital sollte dann bei rund EUR 2,10 Mio. liegen und die Gesellschaft nahezu komplett entschuldet sein. Die Mittelverwendung sieht insb. eine Anteilaufstockung an der Diso durch Stärkung des Kapitals der Schweizer Gesellschaft vor. Größter Aktionär der micData bliebe die mic AG mit einem Anteil von dann rund 40%. Operativer Kern der micData ist die 51% Beteiligung am Schweizer IT-Dienstleister Diso AG. Die zweite Tochtergesellschaft Dimensio wurde Anfang des Jahres veräußert. Neben dem Kerngeschäft einer klassischen IT-Gesellschaft verleiht die Dynamik des Bereichs "digitale Arbeitsplätze" Diso ein neues Gesicht. Schon 2022 wird über die Hälfte der Diso-Umsätze aus dem hochmargigen Desktop-as-a-Service (DaaS)-Geschäft stammen. DaaS, vereint die Konzepte des Cloud-Computings mit der Desktop-Virtualisierung. Der virtualisierte Desktop wird aus dem Netz bereitstellt, d.h. von einem Cloud-Service-Provider gehostet. Anwender können somit ihren Desktop unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und Endgerät nutzen. Durch die hohe Nachfrage global agierender Unternehmen nach Lösungen, die länderübergreifend und Endgeräte-unabhängig den Zugriff auf kritische Informationen aus der Cloud erlauben, wird Experten zu Folge den Markt um rund 22% p.a. wachsen lassen. Das von uns unterstellte Wachstum des DaaS-Bereichs bei Diso liegt über 60% p.a. Diso positioniert sich als Spezialist für sichere digitale Arbeitsplätze für hochsensible Bereiche von Großunternehmen. Die Equity Story und die Potenziale der micData-Aktie sind eng mit dem Erfolg der Diso-Aktivitäten verknüpft, insbesondere mit der unterstellen Dynamik des DaaS-Geschäfts. Eine Leuchtturmfunktion besitzt der Kunde thyssenkrupp, für dessen Lösung wurde auch ein Award im letzten Jahr gewonnen. Der Businessplan der Diso sieht vor, jedes Jahr ein bis zwei Neukunden aus dem Top-Segment der Großunternehmen, die die umfassende Secure-Workplace-Lösung in Anspruch nehmen, zu gewinnen. Hier unterstützt auch micData. Inklusive der laufenden Kundenbetreuung kann mit diesen Kunden jeweils ein jährliches Umsatzvolumen von bis zu EUR 1 Mio. erwirtschaftet werden. Mit einem plausiblen, starken Wachstum des DaaS-Bereichs wird sich die operative Struktur und die Profitabilität der Diso ändern. Mit einem von uns erwarteten, eher stagnierenden Basisgeschäft mit einer Umsatzleistung von rund EUR 6 bis 9 Mio. bei einer EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Bereich, wird das dynamisch wachsende DaaS-Geschäft (CAGR 2018-2022: 67%) zunehmend das Profil der Gesellschaft bestimmen. Nach einem geschätzten Umsatzanteil von unter 25% im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir 2022 bereits einen Umsatzanteil von über 50%. Damit einhergehen sollte eine bessere Wahrnehmung und eine höhere Bewertung der Gesellschaft. Weg von einem niedrigmargigen, IT-Business ohne nennenswerte Differenzierungsmerkmale hin zu einem stark skalierbaren, dynamisch wachsenden und hochmargigen Geschäft mit wiederkehrenden Erträgen. Auf Basis unserer modifizierten Multiplikatorenbewertung, errechnen wir einen fairen Unternehmenswert der micData (inkl. Nettofinanzposition nach Bar-KE) von rund EUR 5,8 Mio. Grundlage ist eine 51%-Beteiligung an der Diso. Aus Vorsichtsgründen gehen wir auch in Zukunft in unseren Berechnungen von keiner, wie vom Unternehmen geplanten Aufstockung der Anteile auf. Unter Annahme einer erfolgreichen Umsetzung der Kapitalmaßnahmen und einer Erhöhung der Aktienzahl auf 2,86 Mio. Stück, formulieren wir ein Kursziel von EUR 2,00 je Aktie. Unser Anlageurteil lautet "Kaufen". Lesen Sie das vollständige Research unter alsterresearch.com/download/1173/ - Bitte beachten Sie dabei den Disclaimer am Ende des Dokuments.