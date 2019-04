Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Die Kursverluste an den Aktienmärkten angesichts neuer Wachstumssorgen stützten etwas die Festverzinslichen. So hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Schätzungen für das weltweite Wirtschaftswachstum 2019 gesenkt. Insgesamt fehlte es dem Anleihemarkt jedoch an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen rückten um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,342 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,299 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 101 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,493 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 101 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,907 Punkte./jsl/ajx/he

