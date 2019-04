FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von einem an Meldungen armen Geschäft mit deutschen Aktien nach der Schlussglocke gesprochen. Deutsche Börse wurden am Abend unverändert gestellt. Dass der Börsenbetreiber sein Indexgeschäft mit der zuvor übernommenen Gesellschaft Axioma zusammenführt, interessierte Anleger offenbar nicht.

Eon wurden dagegen 1 Prozent schwächer getaxt. Laut dem Marktteilnehmer hatte Mainfirst die Titel des Versorgers auf "Underperform" gesenkt. Shop Apotheke gaben derweil gleich 2,5 Prozent ab. Das Unternehmen beschafft sich Geld über eine Kapitalerhöhung sowie die Aufstockung einer bestehenden Wandelanleihe.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.846 11.851 -0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

