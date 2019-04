Der Name Andersen wird in Europa weiter verbreitet: Die Andersen-Global-Partnerfirmen Unity Four und Pistiolis-Triantafyllos Associates werden jetzt vollwertige Mitgliedsfirmen der internationalen Gesellschaft und übernehmen den Namen Andersen in Griechenland und Zypern.

Andersen Tax in Griechenland und Andersen Tax in Zypern, vormals Unity Four, bedienen lokale und internationale Steuerkunden in Griechenland und Zypern. Die Firma ist auf private Steuern und Beratungsleistungen für Führungskräfte und vermögende Einzelpersonen sowie auf Steuerdienstleistungen, Verrechnungspreise, Account- und Finanzverwaltungsberichte, Gehaltsabrechnungen, Umsatzsteuer-Rückerstattungen und Wirtschaftsberatung spezialisiert. Unity Four wurde 2016, 2017 und 2018 von World Tax als empfohlene Firma ausgezeichnet.

Nikos Siakantaris wird zum Geschäftsführer von Andersen Tax in Griechenland ernannt und Nakis Kyprianou wird Andersen Tax in Zypern leiten.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global als Partnerfirma bedeutet eine Bestätigung unserer gemeinsamen Werte und unserer Vision für Andersen Global", so Nikos Siakantaris. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere traditionellen Werte wie erstklassiger Service, Integrität und die Tatsache, dass wir andere wie Familienmitglieder behandeln, nicht nur zeitlos sind, sondern auch das ausmachen, was Firmenkunden im Bereich professionelle Dienstleistungen erwarten."

"Wir streben weiterhin an, unsere Kunden dabei zu unterstützen, in einem komplexen, in ständiger Veränderung begriffenen globalen Geschäftsumfeld Erfolg zu haben", so Nakis Kyprianou. "Diese Kompetenzen erhöhen wir ebenfalls durch die Schaffung einer internationalen, nahtlosen Gesellschaft aus bewährten Beratern auf der ganzen Welt."

Pistiolis-Triantafyllos Associates wird in Griechenland den Namen Andersen Legal übernehmen und weiterhin rechtliche Betreuung für Konzerne und Einzelpersonen liefern und in Bereichen wie Beschäftigung, Gesellschafts- und Handelsrecht und Fusionen und Übernahmen, Corporate Governance und Bestimmungen, Telekommunikationsmedien und Technologie, Bau und Immobilien sowie außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren tätig sein. Theodore Pistiolis wird Andersen Legal in Griechenland gemeinsam mit Anastasios Triantafyllos leiten.

"Wir sind seit Jahren ein anerkannter Marktführer in Griechenland. Wir haben die besten Leute und bieten die vertrauenswürdigste Beratung. Jetzt erweitern wir dies um führende Fachleute auf der ganzen Welt über die Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global", fügten Theodore Pistiolis und Anastasios Triantafyllos hinzu.

"In den letzten Jahren konnten wir mit Nikos, Nakis, Theodore und Anastasios direkt zusammenarbeiten und waren beeindruckt von ihrem Geschäftssinn und ihrer Marktexpertise", so Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC. "Unity Four und Pistiolis-Triantafyllos Associates sind führende Firmen in der Region und ich bin stolz, dass sie unter dem Namen Andersen firmieren."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 136 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190409006044/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Tax

+1 415 764 2700