"Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Fahrradklima:

"Zumindest in den Städten macht Radfahren immer weniger Freude. Weil eben keine Rücksicht genommen wird. Etlichen Autofahrern ist nicht klar, wie gefährlich es ist, wenn sie ihren Wagen auf dem Radweg abstellen oder in der zweiten Reihe halten und Radfahrer zwingen, in den Verkehr auszuweichen und dabei womöglich noch ein Straßenbahngleis zu überqueren. Zudem sind Radwege oft zu schmal oder in schlechtem Zustand. Zwar haben sich die zuständigen Minister neulich mit der Sicherheit von Radfahrern befasst, Verkehrsplanung und -führung sind jedoch allzu häufig einseitig auf das Auto ausgerichtet. Wenn demnächst auch noch E-Scooter auf den Radwegen unterwegs sind, wird es noch gefährlicher. Es muss sich viel tun, um das Fahrradfahren attraktiver und vor allem sicherer zu machen./be/DP/he

