Digitales schlägt Papier, ist heute ein gängiger Slogan. Robert Mayr, Chef des Softwarehauses Datev, sieht aber auch digitale Sorgen - etwa bei kleinen Handwerksbetrieben - und die neuen Aufgaben eines Steuerberaters.

WirtschaftsWoche: Herr Mayr, die Datev entwickelt IT-Lösungen für Steuerberater, die vor allem kleine und mittelgroße Betriebe beraten. Schaffen Handwerker und Kleinunternehmer den Sprung ins digitale Zeitalter?Robert Mayr: Die Digitalisierung teilt nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Unternehmer in zwei Gruppen: Einige Firmenchefs sind Feuer und Flamme für digitale Produkte, andere sind vorsichtiger, wenn es um den Einsatz neuer Technik geht. Drei Viertel der Mandanten archivieren ihre Rechnungen und Auftragsbestätigungen noch immer auf Papier und häufig zusätzlich digital. Der klassische Pendelordner hat insofern noch immer nicht ausgedient.

Bitte, was ist der Pendelordner?Viele Kleinunternehmer haben mit Buchhaltung ungern zu tun. Sie legen Rechnungen, Quittungen und sonstige Belege sortiert oder unsortiert in einem Ordner ab, in manchen Fällen aber auch einfach in einen Schuhkarton oder anderswo. Vom Pendelordner sprechen wir, weil dieser zwischen Kanzlei und Mandant hin- und herwandert, um die Papierbelege zu transportieren. Auch wenn das immer seltener der Fall ist, passiert das noch. 80 Prozent der Unternehmer erhalten Belege wie Rechnungen noch per E-Mail. Nur ein Viertel erhält sie über eine digitale Schnittstelle direkt in das System und kann sie so an den Steuerberater weiterleiten. Selbst wenn ein Unternehmer mit digitalen Lösungen in der Produktion arbeitet, laufen die kaufmännischen Prozesse oft noch sehr analog oder mit Medienbrüchen ab.

Datev digitalisiert Finanzprozesse. Warum erreichen Sie nicht mehr Betriebe?Wir sind in einer Übergangszeit. In vielen Betrieben gilt immer noch der Spruch: Never change a running system. Unternehmer bleiben gerne bei dem, was sie über Jahre erfolgreich gemacht haben. Sie laufen so aber Gefahr, bei ihren Geschäftsprozessen ins Hintertreffen zu geraten.

Sind Unternehmer schlicht behäbig?Nein, sie haben schlicht genug damit zu tun, Aufträge zu erledigen. In vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...