Anleger behalten Wirecard ganz genau im Blick

Obwohl Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) die Vorwürfe der "Financial Times" in Bezug auf mutmaßliche Bilanzmanipulationen in der Niederlassung in Singapur entkräften konnte, bleibt die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München im Anlegerfokus. So ist es wenig verwunderlich, dass die Wirecard-Aktie im März erneut die meist gehandelte Aktie an der Tradegate Exchange war.

Laut Angaben des Börsenbetreibers lag der Orderbuchumsatz bei 1,4 Mrd. Euro. Insgesamt wurde ein Orderbuchumsatz von 9,6 Mrd. Euro erzielt, nach 9,2 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Tradegate Exchange ist damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland.

