Neuestes DAU-Flaggschiff "VELVET SOUND VERITA" AK4499 und FREISCHALTUNG der Markenseite

Die Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) wird auf der HIGH END 2019 in München ihr neuestes DAU-Flaggschiff (Digital-Analog-Umsetzer) "VELVET SOUND VERITA" AK4499 vorstellen. Ein speziell entwickeltes IC-Fertigungsverfahren wird in diesem DAU-Flaggschiff eingesetzt, wodurch die beste Klangqualität erreicht wird. Wenden Sie sich für einen Termin an Ihren AKM-Handelsvertreter.

AKM's latest flagship AK4499 DAC shows up at HIGH END 2019 in Munich (Graphic: Business Wire)

Informationen: Stand-Nr. T13, Halle 4, MOC München, Deutschland, 9.-12. Mai 2019

Produkte

Das neueste DAU-Flaggschiff, der VERITA AK4499, erreicht einen THD+N-Wert von -124 dB und ein S/N-Verhältnis von 140 dB

- Architektur mit Stromabgabe (als erstes AKM-Produkt) Enorm sparsamer HiFi-D/A-Wandler für Bluetooth-Kopfhörer: AK4331 (Stereo) AK4332(Mono)

- Hochwertiger Klang mit geringem Stromverbrauch

Medienmitteilung von AKM WEB:

Informationen zu neuer Audiomarken-Seite: VELVET SOUND

Wir schalten die Audiomarken-Seite im April 2019 frei. https://velvetsound.akm.com/

Über AKM

Die Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das integrierte CMOS-Mischsignalschaltungen und magnetische Sensoren für Anwendungen wie Audio, Multimedia, Unterhaltungselektronik, industrielle Infrastruktur und Telekommunikation entwickelt und herstellt. Seit über 30 Jahren bietet AKM seinen Kunden aus aller Welt optimale Lösungen. Weitere Informationen finden sich unter www.akm.com

* AKM, VELVET SOUND VERITA sind Marken der Asahi Kasei Microdevices Corporation in Japan, Europa und den USA.

* Bezeichnungen, Firmennamen und Produktnamen auf dieser Seite sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Contacts:

Medienanfragen:

Asahi Kasei Microdevices

Gaku Suzuki +81-3-6699-3970

Marketing- und Vertriebszentrum

E-Mail: web_dc@om.asahi-kasei.co.jp

Kundenanfragen:

Einreichungen unter akm.com

URL: https://www.akm.com/akm/en/support/inquires/