Der Börsenneuling von 2017 hat sich inzwischen mehr als halbiert. Aumann wurde vom Großaktionär an die Börse gebracht und als einer der besten Anbieter für Elektromobilität offeriert. Doch die Qualität der Produkte, insbesondere ihr technischer Standard, wird in Branchenkreisen mit Fragezeichen versehen. Auf der Ebene 28/30 Euro bildete sich inzwischen ein brauchbarer Kursboden. Jetzt kommt es darauf an, was AUMANN für das erste Quartal an Ergebnissen vorlegt, um eine brauchbare Perspektive zu formulieren.



