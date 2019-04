ALCON startete gestern als teuerster Börsenneuling Europas, obwohl es ein amerikanisches Unternehmen ist. Aber gleichzeitig sofort in den SMI-Index in Zürich aufgenommen wurde. Erster Kurs 58 Franken, es sind rund 27 Mrd. Dollar Marktwert für 7,1 Mrd. Dollar Umsatz. Dennoch gilt ALCON (tätig in der Augenheilkunde) als einer der interessantesten Titel der Medizintechnik. Die Aktie war kein echter Börsengang als Emission, sondern wurde allen NOVARTIS-Aktionären zugeteilt. Immerhin: So erweitert man den Markt sinnvoll.



Deutlich kleiner war der echte Börsengang von MEDACTA mit einem Marktwert von 2 Mrd. Franken. Als nächster steht STADLER als echter Börsengang bevor, Marktwert voraussichtlich 4 Mrd. Franken, wovon echt um 3,2 Mrd. angeboten werden. Auch dieser Börsengang gilt als sicher.



