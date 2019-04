Deutsche Industrie REIT-AG refinanziert elf Objekte mit 42 Mio. EUR mit Bankdarlehen DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Finanzierung Deutsche Industrie REIT-AG refinanziert elf Objekte mit 42 Mio. EUR mit Bankdarlehen 10.04.2019 / 07:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG refinanziert elf Objekte mit 42 Mio. EUR mit Bankdarlehen Rostock, 10. April 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von EUR 42 Mio. elf ihrer Immobilien refinanziert. Das Darlehen hat eine Laufzeit und eine Zinsbindung von zehn Jahren bei einem Zinssatz von 2,01 % und ist durch entsprechende Grundschulden gesichert. Bei den elf Objekten handelt es sich um in ganz Deutschland verteilte Produktions- & Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks. Diese repräsentieren in ihrer Mischung den typischen Bestand der DIR. Durch die Darlehensneuaufnahme erhöht sich der Anteil von Banken und Sparkassen an der gesamten Fremdfinanzierung auf 36%, der Rest entfällt auf die besicherte Anleihe. Der Durchschnittszins verringert sich auf 3,33%. Die durchschnittliche Restlaufzeit erhöht sich auf 6,6 Jahre. "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau unserer Finanzierungsstrukturen und wir freuen uns, dass wir die Geschäftsbeziehung mit einem unserer Bankpartner weiter ausbauen konnten." Kommentiert CFO René Bergmann die Transaktion. Die freigewordenen Mittel sollen für das weitere Wachstum durch den Ankauf von Light Industrial Immobilien verwendet werden. Derzeit steht die Gesellschaft bereits in aussichtsreichen Verhandlungen zum Erwerb von neuen Objekten. Über die Deutsche Industrie REIT-AG Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 10.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 797843 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797843 10.04.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0054 2019-04-10/07:25