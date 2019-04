Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA I

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Mittwochabend (18.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um über eine erneute Verschiebung des Brexit-Datums zu entscheiden. Grund des Treffens ist die weiter fehlende Zustimmung des britischen Unterhauses zu dem mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen, das einen chaotischen Brexit verhindern soll. Dieser würde ohne Verschiebung am Freitag drohen, nachdem die Brexit-Frist von der EU bereits einmal bis zum 12. April verlängert wurde. Die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten müssen die Verlängerung einstimmig beschließen. Bei Beratungen ihrer Europaminister am Dienstag hatte kein Land ein Veto angekündigt. Bei dem Gipfel geht es um die Dauer und die Bedingungen für die Verschiebung. Premierministerin Theresa May hat eine Verlängerung bis zum 30. Juni beantragt. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dagegen eine Verschiebung um ein Jahr vorgeschlagen.

TAGESTHEMA II

Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik bestätigen. Analysten erwarten, dass sowohl die Leitzinsen und das Wertpapierportfolio als auch die Prognosen zu deren künftiger Entwicklung unverändert bleiben werden. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dürfte die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi stehen. Beobachter hoffen besonders auf Aussagen Draghis zur Ausgestaltung der angekündigten neuen langfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) und zu möglichen Maßnahmen der EZB, die nachteiligen Nebenwirkungen des negativen Einlagenzinses für Banken abzumildern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:45 DE/Godewind Immobilien AG, Jahresergebnis

08:00 AT/OMV AG, Trading Update 1Q

10:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, BI-PK

10:00 DE/KfW Bankengruppe, BI-PK

13:30 NL/Airbus Group, HV

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm - GB 10:30 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,05% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-0,9% gg Vj 10:30 BIP Februar PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,2% zuvor: +0,2% 10:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -12,65 Mrd GBP zuvor: -13,10 Mrd GBP - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20. März

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 NO/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 750 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 750 Mio SEK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 1,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 4,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2037 im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR 12:00 FI/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 1 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2021 im Volumen von max. 100 Mio EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 11.898,50 0,04 S&P-500-Future 2.883,00 0,01 Nikkei-225 21.676,04 -0,58 Schanghai-Composite 3.234,93 -0,15 +/- Ticks Bund -Future 165,58 10 Vortag: DAX 11.850,57 -0,94 DAX-Future 11.870,00 -0,86 XDAX 11.845,76 -0,87 MDAX 25.156,64 -1,11 TecDAX 2.741,68 -0,92 EuroStoxx50 3.417,22 -0,61 Stoxx50 3.162,53 -0,31 Dow-Jones 26.150,58 -0,72 S&P-500-Index 2.878,20 -0,61 Nasdaq-Comp. 7.909,28 -0,56 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,48% +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter auf Konsolidierungskurs erwarten Händler die Börsen am Mittwoch. Von den Vorlagen kommen keine stärkeren Impulse: Nach einer schwachen Sitzung an Wall Street tendieren die asiatischen Börsen in engen Grenzen uneinheitlich. Zunächst könnte der Markt laut Händlern weiter auf defensive Titel setzen. Zyklische Titel könnten dagegen unter Gewinnmitnahmen leiden. Auf die Stimmung drückt wieder das Szenario eines Handelskriegs zwischen der EU und den USA, nachdem die Trump-Regierung der EU mit neuen Zöllen gedroht hat. Schwächere Konjunkturprognosen drücken ebenfalls weltweit auf die Kurse. Im Blick steht am Mittwoch der EU-Gipfel zum Brexit. Einerseits wäre die sich abzeichnende längere Verschiebung positiv, andererseits gilt ein aus Marktsicht positiver Ausgang aber auch als mehr oder weniger eingepreist.

Rückblick: Leichter - Die Konsolidierung weitete sich aus. Verwiesen wurde auf ein Bündel von Belastungsfaktoren: So beurteilt der IWF die Wachstumsaussichten als so schlecht wie seit 10 Jahren nicht mehr und Italien geht von einer Stagnation aus, was auch steigende Defizit-Quoten bedeutet. Daneben verstimmte die Unsicherheit um den Brexit und schließlich drückte auf die Stimmung, dass die USA im Streit um Subventionen für Airbus den Europäern Strafzölle angedroht haben. Airbus gaben um 2 Prozent nach. Der Stoxx-Technologieindex büßte 1,5 Prozent ein. Er wurde von SAP gedrückt. Sie fielen um 3,4 Prozent, nachdem sowohl die UBS als auch die HSBC die Aktie abgestuft hatten. Der Schweizer leitindex SMI stieg derweil auf ein neues Allzeithoch. Stützend wirkte das Alcon-Börsendebüt, dem von Novartis abgespaltenen Augenheilkunde-Geschäft. Die Alcon-Aktie war mit 55 Franken gestartet und notierte zum Schluss bei 58,05.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gut schlugen sich im DAX die eher konjunkturunabhängigen Beiersdorf mit einem Plus von 0,8 Prozent. RWE legten um 0,5 Prozent zu. Ein optisch deutliches Minus bei Henkel war dagegen vor allem dem Dividendenabschlag geschuldet. Henkel gaben um 2,38 Euro auf 88,34 Euro nach - die Aktie wurde ex Dividende von 1,85 Euro je Aktie gehandelt. QSC stiegen um 7,6 Prozent. Der Markt honorierte damit, dass sich das Unternehmen nun komplett vom Telekom-Geschäft Plusnet verabschieden will. Easy Software schlossen nach Vorlage von Geschäftszahlen 10,1 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse reagierten nicht auf die Nachricht über den Kauf von Acxioma, einem Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen. Eon wurden 1 Prozent schwächer getaxt. Laut einem Marktteilnehmer hat Mainfirst die Aktie auf "Underperform" gesenkt. Shop Apotheke gaben 2,5 Prozent ab. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, sich Geld über eine Kapitalerhöhung sowie die Aufstockung einer Wandelanleihe zu beschaffen.

USA / WALL STREET

Leichter - Ein möglicherweise neuer Handelskonflikt belastete, nachdem die USA im Streit um Subventionen für Airbus der EU mit Strafzöllen drohen. Zudem hatte der IWF seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft und große europäische Volkswirtschaften gesenkt. Für Boeing ging es um weitere 1,5 Prozent nach unten. Der Flugzeugkonzern hatte zuletzt Produktionskürzungen angekündigt. Walt Disney zogen um 1,7 Prozent an. Im Handel verwies man auf positive Analysten-Kommentare. Pentair brachen um 13,5 Prozent ein, nachdem der Mischkonzern die eigenen Erwartungen verfehlt und die Jahresziele gesenkt hatte. Facebook stiegen um 1,5 Prozent. Morgan Stanley hatte das Kursziel angehoben. American Airlines sanken um 1,7 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft ihre Prognose gekappt hatte. Wegen Problemen bei der Zulassung eines Medikaments stürzten Zogenix um 22,9 Prozent ab.

Die US-Anleihen legten mit den trüberen Wirtschaftsaussichten und den anhaltend globalen Unsicherheitsfaktoren deutlicher zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 3 Basispunkte auf 2,50 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:08 Uhr EUR/USD 1,1263 -0,0% 1,1265 1,1275 EUR/JPY 125,19 -0,0% 125,21 125,30 EUR/CHF 1,1265 +0,0% 1,1264 1,1277 EUR/GBR 0,8616 -0,2% 0,8630 0,8635 USD/JPY 111,15 -0,0% 111,15 111,13 GBP/USD 1,3073 +0,1% 1,3054 1,3058 Bitcoin BTC/USD 5.236,47 0,36 5.217,88 5.213,76

