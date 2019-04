FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.432 EUR

PPB XFRA IE00BWT6H894 PADDY PWR BETF.PLC EO-,09 1.543 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.043 EUR

XUTE XFRA LU1399300455 XTR.II US TREASUR. 2DEOH 1.509 EUR

LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 0.111 EUR

XMGD XFRA IE00BYQLL121 X(IE)-MORNING.GL Q.DIV.1D 0.413 EUR

8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.804 EUR

0SR XFRA DK0060036564 SPAR NORD BANK NAM. DK 10 0.469 EUR

T3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STD.LIFE AB.LS-,139682539 0.166 EUR

BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.144 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.157 EUR

H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ 0.062 EUR

XUEM XFRA LU0677077884 XTR.II USD EM BD 2D DL 0.087 EUR

XQUE XFRA IE00BD4DXB77 X(IE)-DL EM BD Q.WE.2DEOH 0.581 EUR

51B XFRA GB00B4QVDF07 BIOVENTIX PLC LS -,05 0.348 EUR

TGHN XFRA LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. 3.500 EUR

XUHY XFRA IE00BDR5HM97 X(IE)-USD HIGH YLD C.B.1D 0.660 EUR

XUCD XFRA IE00BGQYRR35 X(IE)-MSCI USA CO.DI.1DDL 0.322 EUR

XUCS XFRA IE00BGQYRQ28 X(IE)-MSCI USA CO.ST.1DDL 0.746 EUR

XUEN XFRA IE00BCHWNS19 X(IE)-MSCI USA ENERGY 1D 0.793 EUR

XUFN XFRA IE00BCHWNT26 X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D 0.697 EUR

XUHC XFRA IE00BCHWNW54 X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D 0.353 EUR

XUTC XFRA IE00BGQYRS42 X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL 0.219 EUR

1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 0.306 EUR