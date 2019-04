FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XQUA XFRA IE00BD4DX952 X(IE)-DL EM BD Q.WGHT.1D 0.522 EUR

XDNY XFRA IE00BPVLQD13 X(IE)-JPX-NIKKEI 400 1D 0.228 EUR

XDWL XFRA IE00BK1PV551 X(IE)-MSCI WORLD 1D 1.137 EUR

XESD XFRA LU0994505336 XTR.SPAIN 1DEO 0.727 EUR

XBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1D 0.795 EUR

XDGE XFRA IE00BZ036J45 X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH 0.432 EUR

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.328 EUR

D5BE XFRA LU0429458895 XTR.II US TREAS.1-3 1D 1.777 EUR

D5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1D 6.248 EUR

XDDX XFRA LU0838782315 XTR.DAX INCOME 1D 3.092 EUR

XD5E XFRA LU0846194776 XTR.MSCI EMU 1D 1.118 EUR

XD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1D 0.482 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.089 EUR

XDGU XFRA IE00BZ036H21 X(IE)-USD CORP.BD 1DDL 0.426 EUR

XIEE XFRA LU1242369327 XTR.MSCI EUROPE 1D 0.186 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.210 EUR

6CMA XFRA GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143 0.569 EUR

M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.064 EUR

XBAI XFRA LU0975326215 XTR.II EUR.AAA G.B SW. 1D 0.800 EUR

XBCD XFRA LU0962081203 XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1D 0.690 EUR

XGII XFRA LU0962078753 XTR.II GL.INF.-LINK.BD 1D 1.975 EUR

XYPD XFRA LU0962071741 XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1D 1.153 EUR

XYLD XFRA IE00BF8J5974 X(IE)-IB.DL C.B.Y.P. 1D 0.513 EUR

QJQ XFRA DK0060542181 ISS AS DK 1 1.031 EUR

XMVE XFRA IE00BDGN9Z19 DB-XTR.MSCI EMU MN V.1DEO 0.895 EUR

XESQ XFRA IE00BYTRMY76 X(IE)-EU.GOV.BD QW. 1D 0.166 EUR

DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.030 EUR

POX XFRA SE0007100359 PANDOX AB B 0.451 EUR

SIKA XFRA CH0418792922 SIKA AG NAM. SF 0,01 1.819 EUR

66B XFRA SE0008091581 BONAVA AB B FRIA SK 8 0.250 EUR

XDEP XFRA IE00BYPHT736 X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D 0.236 EUR

ALQD XFRA LU1409136006 XTR.II DL AS.XJA.CO.BD 1D 5.186 EUR

66BA XFRA SE0008091573 BONAVA AB A FRIA SK 25 0.250 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.363 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.149 EUR