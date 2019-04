FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DXSA XFRA LU0292095535 XTR.EO STOXX QUAL.DIV.1D 0.527 EUR

DBXS XFRA LU0274221281 XTR.SWITZERLAND 1D 1.263 EUR

DBXI XFRA LU0274212538 XTR.FTSE MIB 1D 0.812 EUR

DBXE XFRA LU0274211217 XTR.EURO STOXX 50 1D 0.951 EUR

XS7W XFRA IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO 0.241 EUR

SK3 XFRA IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 0.722 EUR

KRZ XFRA IE0004906560 KERRY GRP PLC A EO-,125 0.492 EUR

3I8 XFRA GB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN. LS-,10 0.091 EUR

43B XFRA GB00B1FP8915 BBA AVIATION PLC LS-,2976 0.089 EUR

KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.546 EUR

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.037 EUR

IJ7 XFRA GB0033986497 ITV PLC LS -,10 0.063 EUR

UEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.429 EUR

GU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.241 EUR

3BA XFRA GB0000811801 BARRATT DEV. PLC LS-,10 0.111 EUR

JOT XFRA FI0009007264 BITTIUM OYJ 0.150 EUR

KLH XFRA DK0010201102 KOBENH.LUFTHAV.NAM. DK100 11.574 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N.

IBCQ XFRA IE00B9M6SJ31 ISHSVI-G.C.BD EO H DIST 1.373 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.354 EUR

IS0Z XFRA IE00B87G8S03 ISHSVI-G.AAA-AA G.B.DL D 0.383 EUR

IS3B XFRA IE00B87RLX93 ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD 0.608 EUR

GVM XFRA CH0008012236 GURIT HLDG AG INH. SF 50 17.745 EUR

FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.143 EUR

B4S XFRA BMG110261044 BILLING S. GRP DL 0,59446 0.007 EUR

48CA XFRA ES0140609019 CAIXABANK S.A. EO 0.100 EUR

RQFI XFRA LU0875160326 XTR.HARVEST CSI300 1D 0.077 EUR

AH50 XFRA LU1310477036 XTR.HARV.FTSE CH.A-H50 1D 0.460 EUR

CGB XFRA LU1094612022 XTR.II HARV.CH.GOV.BD 1D 0.490 EUR

DHG XFRA IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GROUP EO-,01 0.070 EUR

XDWY XFRA IE00BCHWNQ94 X(IE)-MSCI WO.H.DI.YLD 1D 0.390 EUR

XMDU XFRA IE00BD6GC517 X(IE)-MORN.US QUA.DIV.1D 0.508 EUR

XDGM XFRA IE00B9MRJJ36 X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D 0.631 EUR

XDJP XFRA LU0839027447 XTR.NIKKEI 225 1D 0.223 EUR

XUTD XFRA LU0429459356 XTR.II US TREASURIES 1D 2.917 EUR