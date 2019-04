FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AIRA XFRA US0092791005 AIRBUS SE /UNSP.ADRS 0.412 EUR

X03F XFRA LU0643975591 XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D 0.730 EUR

XBAG XFRA LU0942970103 XTR.II GBL AGG.BD SWAP 1D 0.742 EUR

H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.102 EUR

H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.138 EUR

H4Z9 XFRA DE000A1JXC60 HSBC MSCI KOREA UC.ETF DZ 0.045 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.165 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.021 EUR

XDN0 XFRA IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D 1.544 EUR

XGVD XFRA LU0690964092 XTR.II GBL GOV.BD 1DEOH 1.943 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.098 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.333 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.231 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.098 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.106 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.904 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.222 EUR

2EQ XFRA GB00BYWWHR75 EQUINITI GRP PLC LS -,10 0.041 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.186 EUR

XHYG XFRA LU1109942653 XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D 0.626 EUR

XHY1 XFRA LU1109939865 XTR.II EO H.YLD BD1-3S.1D 0.178 EUR

GU8E XFRA US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 0.481 EUR

AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.122 EUR

TLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20

ELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B 0.408 EUR

SKT XFRA NO0003053605 STOREBRAND ASA NK 5 0.312 EUR

XB4F XFRA LU0484968812 XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D 0.930 EUR

DX2S XFRA LU0328474803 XTR.S+P ASX 200 1D 1.332 EUR

DX2G XFRA LU0322250985 XTR.CAC 40 1D 1.743 EUR

DXS0 XFRA LU0322248146 XTR.SLI 1D 1.652 EUR

DXS1 XFRA LU0321464652 XTR.II GBP OV.RATE SW. 1D 2.043 EUR

DBXZ XFRA LU0292097747 XTR.FTSE ALL-SHARE 1D 0.188 EUR

DBXY XFRA LU0292097317 XTR.FTSE 250 1D 0.876 EUR

DBXX XFRA LU0292097234 XTR.FTSE 100 INCOME 1D 0.404 EUR

DXSB XFRA LU0292096186 XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 1.302 EUR