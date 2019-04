FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XPG XFRA NO0003028904 SCHIBSTED ASA A NK-,50

N1R XFRA AU000000NAV2 NAVIGATOR RES LTD

1EHA XFRA US26853A1007 EHI CAR SP.ADR A 2 DL-001

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01

GTY XFRA DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N.

XPGB XFRA NO0010736879 SCHIBSTED ASA B NK-,50

K3E XFRA NL0000852531 KENDRION N.V. EO 2