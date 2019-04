FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25

ZEE XFRA CH0148052126 ZUG ESTATES HLDG B SF 25

OBH XFRA CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10

CFS1 XFRA MXP2861W1067 COCA-COLA FEMSA L

N3R XFRA IM00BDD7WV31 NEPI ROCKCASTLE EO -,01