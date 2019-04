The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1980861345 CO. RABOBANK 19/24 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1982037696 ABN AMRO BK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1982100643 DIAGEO FIN. 19/26 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1982107903 DIAGEO FIN. 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA 2LK XFRA CA83427X1087 SOLO GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2U3 XFRA CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04 EQ00 EQU EUR Y

CA KTD XFRA KYG5313A1013 KOOLEARN TECHN. DL-,00002 EQ00 EQU EUR N

CA 2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR Y

CA JPPA XFRA IE00BG8BCY43 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLA EQ01 EQU EUR Y

CA S5SG XFRA IE00BHXMHQ65 UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH EQ01 EQU EUR Y

CA BBUS XFRA IE00BJK9H753 JPM-BETA.USEQU. DLA EQ01 EQU EUR Y

CA BBUD XFRA IE00BJK9H860 JPM-BETA.USEQU. DLD EQ01 EQU EUR Y