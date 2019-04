Nach einer berauschenden Hinrunde scheint Borussia Dortmund auf den letzten Metern der Saison die Luft auszugehen. Das wurde nicht zuletzt bei der 0:5-Klatsche am Wochenende im Spitzenspiel in München und der dadurch verlorenen Tabellenführung deutlich. Schon die vergangenen Spiele gestaltete der BVB längst nicht mehr so souverän wie gewohnt. Aus sechs Punkten Vorsprung zum Jahreswechsel ist nun ein Punkt Rückstand auf den FC Bayern geworden.Die sportliche Entwicklung ist nahezu ...

