Trotz Verlusten an der Wall Street und in Asien dürfte der DAX zur Wochenmitte nahezu unverändert bei 11.870 Zählern in den Handelstag starten. Negativ wirken sich die gesenkten Wachstumsprognosen des IWF und die Androhung von Strafzöllen gegen die EU aus. Zusätzlich steht der Zinsentscheid der EZB und der Beginn der Quartalssaison in den USA im Fokus der Anleger. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

