Die Deutsche Bank hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 22 auf 23 Euro angehoben. Analyst Falko Friedrichs begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass die Aktie sein bisheriges Kursziel erreicht habe und nun angemessen bewertet sei. Die langfristige Wachstumsstory des Biotech-Unternehmens sei aber intakt, betonte der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-04-10/08:45

ISIN: DE0005664809