Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Bullen in den letzten Wochen deutlich den Markt bestimmten, haben in dieser Woche bislang die Bären das Sagen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Vom Verlaufshoch habe der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in den letzten zwei Handelstagen knapp 200 Punkte verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...