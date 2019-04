Am 08. Mai 2019 findet die Hauptversammlung bei der Hannover Rück statt. Infos zu HV und Dividende finden Sie hier.

Wann ist die Hannover-Rück-Hauptversammlung 2019?

Die Hannover-Rück-Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 08. Mai 2019 im HCC Hannover Congress Centrum statt. Das Kongresszentrum befindet sich am Theodor-Heuss-Platz 1-3 in 30175 Hannover.

Wer kann an der Hauptversammlung 2019 teilnehmen?

Die Teilnahme an der Hauptversammlung der Hannover Rück und die Ausübung des Stimmrechts ist allen Aktionären vorbehalten, die sich bis zum 01. Mai 2019 anmelden. Sie können sich auch durch einen Dritten vertreten lassen oder die Hauptversammlung live per Videoübertragung verfolgen.

Wie ...

