Die britische Investmentbank Barclays hat Danone mit "Overweight" und einem Kursziel von 82 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Konzern verfüge global betrachtet über das beste Portfolio im Lebensmittelbereich, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das strukturelle Wachstum der Produkte auf Pflanzenbasis werde von den Anlegern unterschätzt./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:45 / GMT

ISIN FR0000120644

AXC0079 2019-04-10/08:58