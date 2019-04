Afrika Gold AG: Update zur Lancaster Mine DGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung Afrika Gold AG: Update zur Lancaster Mine 10.04.2019 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Feusisberg (Schweiz), den 10.04.2019 Die Beteiligung der Afrika Gold AG, die Lancaster Mine in Südafrika, wurde die vorletzten zwei Nächte überfallen. Es gab mehrere Tote auf Seiten der Angreifer und Schwerverletzte unter den Sicherheitskräften der Mine. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Büroräumen, die Produktionsanlagen sind jedoch bis lang unbeschädigt geblieben. Wir sind mit unseren Gedanken bei unseren Mitarbeiter, die versucht haben unser Eigentum zu verteidigen. Wir haben umgehend verstärkte Sicherheitskräfte angefordert, da weitere Angriffe nicht auszuschliessen sind. Diese haben inzwischen die Mine gesichert. Zu Hintergründen bitten wir Sie folgende Links zu lesen: https://krugersdorpnews.co.za/377147/shootout-update-gold-plant-under-siege-residents-take-cover/ https://citizen.co.za/news/south-africa/crime/2114634/krugersdorp-turf-war-shootout-a-national-issue-say-police Diese Situation trifft die Mine in einer Situation, in der gerade eine Übereinkunft mit allen Gläubigern zur weitgehenden Wandelung von Forderungen in Aktien getroffen wird und konkrete aussichtsreiche Pläne für die dann weitgehend entschuldete Gesellschaft bestehen. Um die erhöhten Sicherheitsmassnahmen (Erweiterung Sicherheitskräfte, Sicherheitszaun usw.) zu finanzieren, benötigt die Gesellschaft kurzfristig zusätzlich ca. 200.000 Euro. Falls diese Mittel nicht bis Ostern zur Verfügung stehen, müsste Insolvenz beantragt werden. Gesellschafter, die bereit sind über eventuelle kurzfristige Kapitalmassnahmen Afrika Gold zu unterstützen, werden gebeten sich bei der Gesellschaft zu melden. Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch 10.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 798043 10.04.2019 ISIN CH0193271233 AXC0081 2019-04-10/09:01