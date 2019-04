Es ist offiziell: Alphabets (WKN: A14Y6F) (WKN: A14Y6H) Google baut keine neue Videospielkonsole. Der Internet-Titan hat noch größere Pläne für die Zukunft des Gaming. Am Dienstag präsentierte Google offiziell Stadia, eine Plattform, die in der Lage ist, Spiele in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde auf jedem Fernseher mit Chromecast, PCs mit dem Chrome-Browser und Google-Pixel-Geräten zu streamen. Dabei ist es wichtig, dass du keine spezielle Spielekonsole oder einen teuren Gaming-PC benötigst. Dank ...

