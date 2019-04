Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung 10.04.2019 / 09:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR Gateway Real Estate AG: Platzierung aller Aktien aus der Kapitalerhöhung und Umplatzierung Frankfurt, 10. April 2019. Die Gateway Real Estate AG (die "Gesellschaft") hat heute 16.895.939 neue Aktien aus der am 20. März 2019 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von EUR 4,00 je Aktie ("Platzierungspreis") im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert ("Privatplatzierung"). Im Zuge der Privatplatzierung wurden auch 28 Mio. Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz des Hauptaktionärs, der SN Beteiligungen Holding AG, zum Platzierungspreis bei institutionellen Investoren platziert. Das Gesamtemissionsvolumen der Privatplatzierung lag bei rund EUR 180,0 Mio. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 25 Prozent liegen. Der Gesellschaft fließt aus der Privatplatzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 67,6 Mio. zu. Kontakt Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland info@gateway-re.de http://www.gateway-re.de Wichtige Hinweise Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt. Abgesehen von dem Bezugsangebot der 82.610 Neuen Aktien, die nicht Gegenstand der Privatplatzierung sind, beabsichtigen weder die Gesellschaft noch ihre Aktionäre, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Es ist ausschließlich beabsichtigt, Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedstaat in der Bundesrepublik Deutschland und einigen anderen Jurisdiktionen zu platzieren und diese anschließend zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Zulassung zum regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zuzulassen. Die Zulassung erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht wurde und bei der Gesellschaft, THE SQUAIRE - Zugang N 13, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gateway-re.de) kostenlos erhältlich ist. 10.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: info@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 797947 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 797947 10.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JJTG7 AXC0086 2019-04-10/09:10