Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle mit "Overweight" und einem Kursziel von 106 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Trotz der jüngst überdurchschnittlichen Kursentwicklung nach dem Amtsantritt des neuen Vorstandsvorsitzenden Ulf Mark Schneider hätten die Aktien des Nahrungsmittelherstellers immer noch viel Luft nach oben, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein möglicher Kurstreiber sei ein Verkauf des Anteils am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal. Auch neue Ziele für die Zeit nach 2020 könnten die Papiere beflügeln./la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0038863350