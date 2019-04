Der deutsche Leitindex hat gestern erneut Verluste erlitten. Diesmal fiel das Minus größer aus als am Montag. Der Absturz kam am Nachmittag kurz vor US-Handelsstart. Am Ende lag der DAX bei 11.851 Punkten.



Marktidee: S&P 500 Im vergangenen September hatte der S&P 500 ein Allzeithoch markiert. Danach setzte eine dynamische Abwärtskorrektur ein, die bis in den Dezember anhielt. Anschließend folgte ein v-förmige Erholungsrallye. Aktuell sollten sich Anleger auf eine Verschaufpause einstellen. Aus charttechnischer Sicht steht zunächst eine bestimmte Unterstützungszone im Fokus.