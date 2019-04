Die 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) hat das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abgeschlossen. Besonders das Digitalgeschäft hat sich außerordentlich positiv entwickelt: Der Umsatz konnte um 13 Prozent auf 30,3 Millionen Euro (2017: 26,9 Millionen Euro) gesteigert werden und lag damit am oberen Rand der ausgegebenen Jahresprognose von 29,1 bis 30,3 Millionen Euro. Auch das Kundenwachstum war noch nie so hoch wie 2018: Mit rund 6.000 Nettokunden ist die Gesamtzahl der zahlenden Digitalkunden in einem Jahr auf mehr als 31.300 angewachsen.

