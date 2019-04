VW will in China weiter punkten. Der Autobauer hat Goldman Sachs aufgefordert, bei einem möglichen Erwerb von Anteilen an Anhui Jianghuai Automobile Group zu beraten. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. China ist der wichtigste Automarkt der Welt. Bereits jetzt verkauft der VW-Konzern fast die Hälfte aller Autos im Reich der Mitte. Die Aktie sucht indes weiter nach einem klaren Trend.

