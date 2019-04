Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever PLC mit "Underweight" und einem Kursziel von 3950 Pence in die Bewertung aufgenommen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns habe sich verlangsamt und die Marktanteile wüchsen nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern seien die Margen wohl in Gefahr. Zudem begrenze die Doppelstruktur aus zwei gleichberechtigten Firmenteilen die Fähigkeiten des Managements, tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-04-10/09:32

ISIN: GB00B10RZP78