Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Al Ansari Exchange verkünden heute ihre Zusammenarbeit. Al Ansari Exchange gilt als das führende Devisenhaus und weltweit tätige Geldtransferunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit über 185 Niederlassungen und mehr als 2,5 Millionen Kunden pro Monat. Beide Unternehmen haben nun eine erweiterte Visa-Platinum-Kartenlösung für eine Vielzahl von Währungen auf den Markt gebracht. Ergänzt wird das Angebot durch eine dazugehörige mobile App.



Die neue Al Ansari Exchange Multi-Currency-Visa-Travel-Karte ist als perfekter Begleiter für Reisende und für Online-Shopping konzipiert. Reisende können damit in 16 verschiedenen Landeswährungen zahlen. Zudem lassen sich Wechselkurse vor jeder Reise festschreiben, so dass man sich unterwegs nicht um Bargeld oder schwankende Wechselkurse kümmern muss.



"Wir nutzen bei Al Ansari Exchange die neuesten Technologien, um unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen mit maximalem Komfort anbieten zu können", sagt Rashed Ali Al Ansari, General Manager, Al Ansari Exchange. "Wirecard verfolgt das gleiche Ziel. Deshalb ist das Unternehmen der ideale Partner für uns, der uns hilft, eine innovative und erweiterte Multi-Währungslösung zu entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht wird."



"Genau wie Wirecard nutzt Al Ansari Exchange Innovationen, um das Kundenerlebnis neu zu definieren. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Al Ansari Exchange die neue Visa Platinum Multi-Currency-Karte auf den Markt zu bringen", sagt Nabila Nouinou, Regional Managing Director bei Wirecard. "Travel Cards sind ein exzellenter Mehrwertservice, der Reise- und Touristikunternehmen sowie Finanzinstituten hilft, die Kundenbindung zu erhöhen und sich vom Wettbewerb abzuheben."



Nutzer der Al Ansari Exchange Travel Card können an über zwei Millionen Visa-Geldautomaten weltweit die lokale Währung abheben, online einkaufen und Fremdwährungen zwischen den verschiedenen Währungs-Wallets auf der Karte umtauschen. Dabei lassen sich die Wallets vollständig über die mobile App verwalten. Deren Sicherheitsfunktionen ermöglichen Kunden, die Karte selbständig zu sperren, sollte sie nicht genutzt werden, gestohlen worden oder verloren gegangen sein. Zudem lassen sich mit der App der Kartensaldo und der Transaktionsverlauf überprüfen. Die Prepaid-Karte kann an jedem Standort des dichten Filialnetzes von Al Ansari Exchange in den VAE aufgeladen werden.



Der einzigartige, fortschrittliche Autorisierungsalgorithmus von Wirecard ermöglicht es Kunden, jederzeit mehrere Wallets zu verwalten und verfügbare Beträge gegen die gewünschte Währung abzugleichen. Dabei werden automatisch alle anderen Wallets durchsucht, um unnötige Rücküberweisungen und Doppelkonvertierungen zu vermeiden und das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern. Karteninhaber profitieren auch von verschiedenen Visa-Platinum-Funktionen, darunter eine breite Palette von Preisnachlässen und Upgrades auf Reisen weltweit.



Die mobile App steht für Android und iOS zum Download bereit.



Wirecard stellt vom 10. bis 11. April auf der Seamless Middle East aus. Besuchen Sie uns am Stand G40, um mehr über unsere innovative Financial-Commerce-Plattform sowie die neueste Multiwährungs-Kartenlösung zu erfahren.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Al Ansari Exchange:



Al Ansari Exchange L.L.C., ein führender Devisenhändler mit dem größten Filialnetz in den VAE, begann vor fast 60 Jahren als Ableger eines florierenden Handelsunternehmens der Familie Al Ansari, vor allem um die Anforderungen an Wechselkurse und Fremdwährungsüberweisungen ihrer Handelspartner und Kunden zu befriedigen. Und dies zu einer Zeit, als das formelle Bankgeschäft im Land noch nicht etabliert war. Mit der schrittweisen Entwicklung und der Angleichung des Bankwesens Mitte der 1960er Jahre wurde 1966 die erste Niederlassung in Abu Dhabi eröffnet. Das Unternehmen hat diesbezüglich schnelle Fortschritte gemacht und sich zu einem der größten und beliebtesten Devisenunternehmen in den VAE entwickelt. Heute verfügt Al Ansari Exchange L.L.C. über ein Netzwerk von über 185 Niederlassungen mit über 2.500 mehrsprachigen Mitarbeitern, die Millionen von Kunden mit schnellem, zuverlässigem und effizientem Service zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen bedienen.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com